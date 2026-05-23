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sabato 23 maggio 2026
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Lazio
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    Pisa
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      0 - 0
      0' 1° tempo
      Serie A - 23.05.2026
      Stadio Olimpico

      Arbitro Maria Ferrieri Caputi
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Lazio
      0 - 0
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      Pisa

      Lazio-Pisa diretta Serie A: segui il match per l'ultima di campionato con Sarri all'Olimpico LIVE

      Last dance del tecnico in biancoceleste davanti ai (pochissimi) tifosi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      8 min
      TagsSerie ALazioPisa
      Aggiorna

      La Lazio ospita il Pisa nell'ultima giornata del campionato di Serie A: i biancocelesti chiudono una stagione decisamente complicata dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e senza un piazzamento europeo. Per Maurizio Sarri sarà l'ultima partita sulla panchina della squadra della capitale, ma farà la passerella davanti a poco più di tremila tifosi visto che la protesta dei tifosi laziali contro la società prosegue. Dall'altra parte il Pisa, invece, è ormai retrocesso da diverso tempo ma vuole salutare al meglio il massimo campionato italiano: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

       

      20:42

      Squadre in campo

      Lazio e Pisa fanno il loro ingresso in campo allo stadio Olimpico di Roma. Ultima gara stagionale per le squadre di Sarri e Hiljemark.

      20:41

      Lazio-Pisa, arbitra Ferrieri Caputi

      Toccherà alla Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno dirigere Lazio-Pisa. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Marco Emmanuele di Pisa. Ruolo di 4° Ufficiale affidato a Davide Di Marco di Ciampino, mentre in sala Var agiranno Davide Ghersini di Genova e Marco Piccinini di Forlì.

      20:36

      Equilibrio nei precedenti tra Lazio e Pisa all'Olimpico

      Equilibrio perfetto nei tre precedenti tra Lazio e Pisa in casa dei biancocelesti in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con un solo gol segnato da entrambe. Il confronto più recente all'Olimpico tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 dicembre 1990 ed è terminato 0-0 (Dino Zoff era l'allenatore dei capitolini, mentre alla guida dei toscani c'era il compianto Mircea Lucescu).

      20:25

      Pisa reduce da otto sconfitte consecutive

      Il Pisa arriva da otto sconfitte consecutive e l'ultima squadra che ha perso almeno nove partite di fila in Serie A è stata il Venezia tra febbraio e maggio 2022, arrivando a quota 10. Da inizio febbraio quella toscana è stata la squadra col peggior rendimento dei maggiori cinque tornei europei (quattro punti).

      20:16

      Lazio, Pedro a Sky: "Dura con questa emozione, anno complicato"

      Partita speciale per Pedro, al passo d'addio: "È normale che sia emozionato, perché sono tanti momenti e tante emozioni vissute con i compagni, a Formello. Con Sarri, è stato molto speciale in carriera. Dura con questa emozione, ma voglio lasciare e finire bene, dando tutto in campo oggi. Sono stati tanti i momenti buoni qui, ho dato tutto per questa maglia, penso che ho fatto bene. Mi sarebbe piaciuto vincere qualcosa qua, non è stato possibile. Anno molto complicato per noi, da gestire senza i tifosi, ma vogliamo finire bene con una bella prestazione e avere un bel ricordo con quest'ultima partita".

      20:11

      Sarri sull'addio di Pedro: "È un fenomeno. Io sono sereno"

      Maurizio Sarri a Sky Sport nel pre gara di Lazio-Pisa: "Pedro è un fenomeno, ha fatto una carriera da fenomeno, ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel mondo. Fino ad oggi, è stato un esempio di grande qualità tecnica e all'interno dello spogliatoio, nei comportamenti e negli allenamenti. Fenomeno sotto ogni punto di vista. Non aver vinto niente con la Lazio? Abbiamo fatto secondo posto e finale di Coppa Italia, però la vittoria ci è mancata. Non penso che in questi anni siamo stati strutturati per vincere. Come arriviamo alla fine? Stasera mancano 8-9 giocatori, è stata una difficoltà costante, arriviamo in difficoltà con la voglia di uscire bene dalla stagione. Stato d'animo? Sereno".

      20:08

      Hiljemark a Sky: "Stagione molto difficile, voglio chiudere a testa alta"

      Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, a Sky Sport: "Stagione molto difficile, ma voglio chiuderla a testa alta, provando a fare una prestazione positiva per noi. Motivazioni? Difficile per tutti, non solo per me e per lo staff, è difficile per la società e per i tifosi. Devi finire questa stagione in maniera professionale, per poi finire e andare avanti. La striscia negativa? È una squadra che ha provato a vincere tutte le partite, ma non è successo questo. Difficile, ma quello che è successo prima non conta. Adesso la partita, poi il futuro dopo le vacanze".

      20:06

      Lazio, peggior piazzamento in Serie A dalla stagione 2013/14

      La Lazio chiuderà dalla nona posizione in giù, il peggior piazzamento dei biancocelesti al termine di una stagione in Serie A dall'annata 2013/14: nono posto, sotto la guida di Vladimir Petkovic per la prima parte di campionato (17) ed Edoardo Reja per la seconda (21).

      19:55

      Terminato il campionato di Bologna e Inter: emiliani a +5 sulla Lazio

      Finisce con il 3-3 del "Dall'Ara" il campionato di Bologna ed Inter: emiliani ottavi a quota 56, momentaneamente a +5 sulla Lazio di Sarri, mentre i campioni d'Italia hanno chiuso la loro stagione con 87 punti all'attivo. I NUMERI DEL MATCH

      19:47

      Pisa, la formazione ufficiale

      PISA (3-5-2): Semper, Calabresi, Canestrelli, Bozhinov, Léris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori, Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

      19:40

      Lazio, la formazione ufficiale

      LAZIO (4-3-3): Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Patric, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

      19:29

      Dove vedere Lazio-Pisa in tv e in streaming

      Per scoprire dove vedere Lazio-Pisa in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!

      19:15

      Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Pisa: l'orario

      Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Pisa all'Olimpico è in programma alle 20:45.

      Stadio Olimpico - Roma

       

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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