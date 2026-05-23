Dove vedere Lazio-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
Lazio e Pisa chiudono il loro campionato con la partita dell'Olimpico. Stasera si chiudono le esperienze con i biancocelesti di Maurizio Sarri e Pedro, davanti a uno stadio semi deserto. Toscani che hanno un occhio già sulla programmazione della prossima stagione in Serie B.
Lazio-Pisa, l'orario
Lazio-Pisa si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Pisa in diretta tv
Lazio-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sulle reti Sky Sport sarà possibile vedere la partita sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Lazio-Pisa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, su Now e su Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Lazio-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.
A disposizione: 99 Giacomone, 72 Pannozzo, 29 Lazzari, 34 Gila, 2 Gigot, 23 Hysaj, 21 Belahyane, 28 Przyborek, 18 Isaksen, 20 Ratkov, 27 Maldini, 19 Dia.
Indisponibili: Motta, Cataldi, Zaccagni, Provedel;
Squalificati: Taylor, Tavares, Rovella;
Diffidati: Pedro.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stoijlkovic. Alleantore: Hiljemark.
A disposizione: 22 Scuffet, 12 Nicolas, 39 Albiol, 6 Marin, 15 Tourè, 8 Hojholt, 19 Iling, 35 Loyola,36 Piccinini, 23 Stengs, 11 Cuadrado, 17 Durosinmi, 9 Meister, 42 Bettazzi.
Indisponibili: Tramoni, Marin, Coppola, Denoon,
Squalificati: Caracciolo;
Diffidati: Tourè, Canestrelli e Vural.
Lazio e Pisa chiudono il loro campionato con la partita dell'Olimpico. Stasera si chiudono le esperienze con i biancocelesti di Maurizio Sarri e Pedro, davanti a uno stadio semi deserto. Toscani che hanno un occhio già sulla programmazione della prossima stagione in Serie B.
Lazio-Pisa, l'orario
Lazio-Pisa si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.