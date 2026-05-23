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Dove vedere Lazio-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

I biancocelesti ospitano i toscani all'Olimpico: Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A, le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark
TagsSerie ALazioPisa

Lazio e Pisa chiudono il loro campionato con la partita dell'Olimpico. Stasera si chiudono le esperienze con i biancocelesti di Maurizio Sarri e Pedro, davanti a uno stadio semi deserto. Toscani che hanno un occhio già sulla programmazione della prossima stagione in Serie B.

Lazio-Pisa, l'orario

Lazio-Pisa si disputerà oggi, sabato 23 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Lazio-Pisa in diretta tv

Lazio-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sulle reti Sky Sport sarà possibile vedere la partita sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

 

 

Lazio-Pisa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, su Now e su Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Lazio-Pisa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 99 Giacomone, 72 Pannozzo, 29 Lazzari, 34 Gila, 2 Gigot, 23 Hysaj, 21 Belahyane, 28 Przyborek, 18 Isaksen, 20 Ratkov, 27 Maldini, 19 Dia.

Indisponibili: Motta, Cataldi, Zaccagni, Provedel;

Squalificati: Taylor, Tavares, Rovella;

Diffidati: Pedro.

 

 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stoijlkovic. Alleantore: Hiljemark.

A disposizione: 22 Scuffet, 12 Nicolas, 39 Albiol, 6 Marin, 15 Tourè, 8 Hojholt, 19 Iling, 35 Loyola,36 Piccinini, 23 Stengs, 11 Cuadrado, 17 Durosinmi, 9 Meister, 42 Bettazzi.

Indisponibili: Tramoni, Marin, Coppola, Denoon,

Squalificati: Caracciolo;

Diffidati: Tourè, Canestrelli e Vural.

 

 

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Lazio e Pisa chiudono il loro campionato con la partita dell'Olimpico. Stasera si chiudono le esperienze con i biancocelesti di Maurizio Sarri e Pedro, davanti a uno stadio semi deserto. Toscani che hanno un occhio già sulla programmazione della prossima stagione in Serie B.

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