Dove vedere Lazio-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Lazio-Pisa in diretta tv

Lazio-Pisa sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Sulle reti Sky Sport sarà possibile vedere la partita sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.