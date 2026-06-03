Hojlund è ufficialmente del Napoli, il comunicato del club: "Maturate le condizioni"

NAPOLI - Inamovibile per Antonio Conte nella stagione appena conclusa, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del Napoli anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri (che lo voleva già un anno fa al Milan e ora potrà allenarlo all'ombra del Vesuvio). Proprio il club azzurro ha infatti ufficializzato il riscatto del 23enne danese dal Manchester United .

Hojlund, ufficiale il riscatto: la nota del Napoli

"La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Hojlund dal Manchester United Football Club - si legge nella nota del club partenopeo -. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!".

Il comunicato del Manchester United

Questa invece la nota ufficiale del Manchester United: "Rasmus Hojlund si è trasferito definitivamente al Napoli - si legge sul sito dei 'Red Devils' -. Il nazionale danese ha trascorso la scorsa stagione in prestito al club italiano, segnando 16 gol in 44 partite in tutte le competizioni, e ora si è unito definitivamente ai napoletani. Tifoso dello United da bambino, ha firmato dall'Atalanta nell'estate del 2023 e ha poi segnato 26 gol in 95 presenze. Faceva parte della rosa dei Reds che ha vinto l'Emirates FA Cup nel maggio 2024, entrando dalla panchina contro il Manchester City a Wembley. All'inizio della stagione 2025/26, Hojlund è tornato in Italia in prestito per tutta la stagione, aiutando il Napoli a vincere la Supercoppa Italiana e a classificarsi secondo in Serie A. Tutto il augurare a Rasmus il meglio per il futuro".