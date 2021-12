La Roma pensa a Tolisso: i segreti del centrocampista del Bayern Monaco

Roma, ecco chi è Tolisso: centrocampista con qualità e infortuni

Il campione del Mondo con la Francia nel 2018 nelle ultime quattro stagioni si è fermato più volte: oltre a qualche stop per contusioni e problemi muscolari, una rottura del legamento crociato nel 2018, un'operazione alla caviglia nel 2020, una lacerazione tendinea nel 2021, e in questa stagione un problema al polpaccio: 483 giorni totali di stop in quattro stagioni. Tanti per un giocatore sfortunato e che avrebbe potuto dimostrare più di quanto ha fatto senza gli infortuni.

Proprio per questo per la Roma sarebbe una scommessa: prendere un giocatore propenso agli stop, che guadagna tanto (con il decreto crescita lo stipendio sarebbe più accessibile) ma che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco nel 2022 e quindi acquistabile a gennaio per una somma bassa rispetto ai 20 milioni di reale valutazione.

Tolisso cresce nelle giovanili del Lione: nel 2013 l'esordio in prima squadra e quattro anni giocati a grandi livelli e che hanno spinto il Bayern ad acquistarlo per 41,5 milioni di euro. Inizio scoppiettante con 40 presenze e 10 gol e la vittoria del campionato, poi il Mondiale vinto con la Francia, la Champions alzata nel 2020 da protagonista con tre gol in dieci presenze. Ma tra un trofeo e l'altro i maledetti infortuni. Senza quelli probabilmente avrebbe già firmato un rinnovo del contratto con i bavaresi o un contratto in un top club. La Roma allora pensa di approfittarne, scommettendo su Tolisso e sperando che gli stop siano solo un lontano ricordo.