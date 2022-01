Roma, Kamara annuncia l'addio al Marsiglia: "Un bene per la mia carriera"

ROMA - La parola d’ordine a Trigoria è vendere. Tiago Pinto vuole cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani del club, liberarsi di ingaggi pesanti e ricavare qualche milione per tentare un ultimo acquisto in questo già soddisfacente mercato invernale. La Roma ci sta facendo più di un pensiero, guardando soprattutto a un centrocampista che piace sia Mourinho sia a Tiago Pinto: Boubacar Kamara del Marsiglia sarebbe il colpo perfetto per il presente ma anche per il futuro. Il centrocampista è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Kamara ha rilasciato un’intervista a La Provence che uscirà nei prossimi giorni. Di seguito un'anticipazione legata al suo futuro: “Quella di lasciare Marsiglia è stata una decisione difficile, ma penso sarà un bene per il futuro della mia carriera. Un ritorno al Marsiglia un giorno? Non voglio guardare avanti, ma il mio club del cuore e tutto è possibile con il mio club. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma siamo diventati una famiglia. La città e i tifosi rimarranno nel mio cuore“.