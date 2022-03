Futuro Roma: Frattesi sogna il ritorno, Senesi occasione per la difesa

ROMA - Un figlio della lupa guarderà sempre con nostalgia all'unico posto che sente di poter chiamare "casa". E Davide Frattesi non fa eccezione: il 22enne di Fidene ha sempre tifato per i giallorossi ed è cresciuto proprio nella Roma, dopo un passaggio nel vivaio della Lazio. Lo diceva apertamente ad aprile 2020, intervistato dal Corriere dello Sport: «Sarebbe un sogno tornare, quando nasci romano e romanista non te ne vorresti mai andare. Trigoria è casa mia». Prima dell'ultimo Sassuolo-Roma, sempre al nostro giornale, ha aggiustato il tiro: «Non ci penso. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui». Ma la testa e il cuore non hanno mai smesso di pensare alla "Magica". A differenza di due anni fa, però, Frattesi non è più soltanto un promettente calciatore di Serie B; oggi è uno degli uomini-mercato - con vista Nazionale - della prossima estate. E le sue parole diventano di conseguenza più ponderate. Secondo i rumors, l'Inter e la Juve sono in prima fila. Tiago Pinto, comunque, potrebbe sfruttare un canale già aperto con l'agente Giuseppe Riso, che assicura di non aver parlato ancora con nessun club ma cura anche gli interessi di Cristante e Mancini (...)