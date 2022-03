Roma, Xhaka resiste. E ora spunta Lacazette

Due mesi alla fine della stagione, la Roma continua a lavorare per il presente ma anche per il futuro. Perché se da una parte la squadra è impegnata in una settimana cruciale per il suo percorso in Conference League e in campionato, dall’altra il general manager Tiago Pinto è costantemente impegnato anche a costruire la Roma del futuro, una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative di Mourinho. Entrate, uscite, poi, a fine stagione, i rinnovi di contratto: il gm portoghese studia le varie mosse per rinforzare la squadra e liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani del club. [...]