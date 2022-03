“Roma, Carles Perez in uscita: il Bayer Leverkusen è in pole”

ROMA - Le strade della Roma e di Carles Perez sono destinate a separarsi. L'attaccante spagnolo in questa stagione ha totalizzato ventuno presenze ma partendo solo sei volte dal primo minuto. Due gol in questa stagione in Conference League, nessuno invece in campionato: il rendimento di Perez non ha soddisfatto Mourinho che ha dato l'ok alla cessione in estate. Secondo quanto riportato da Marca, diversi club tedeschi sono interessati allo spagnolo, ma in pole ci sarebbe il Bayer Leverkusen. Il club ha già allacciato i contatti con l'entourage del giocatore per portarlo in Bundesliga, soprattutto se i tedeschi dovessero decidere di cedere Moussa Diaby. Contatti in corso, la valutazione di Perez è di circa dieci milioni, la Roma cercherà di fare subito cassa per investire il tesoretto sul mercato.