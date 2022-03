Roma, piace Barak. Il Siviglia su Cristante

ROMA - Presente e futuro, la Roma è in costante movimento. Se questa sera i giallorossi saranno impegnati nella sfida di Conference contro il Vitesse e domenica nell’atteso derby, Tiago Pinto invece da Trigoria studia le mosse per costruire una squadra all’altezza delle aspettative di Mourinho. La lista dei desideri è lunga, il gm monitora la situazione dei giocatori che interessano senza ancora affondare il colpo: le prossime settimane saranno decisive per la squadra, i risultati e il piazzamento nelle competizioni daranno anche una traccia al dirigente su quale cifra potrà contare per la sessione di mercato estiva. Detto questo, il portoghese punta molto anche sulla cessione dei giocatori che non rientrano più nei piani del club. Come ad esempio Diawara, ormai totalmente fuori dalle idee di Mourinho e fuori dal campo ormai dal 12 dicembre. Ma anche come Darboe, 5 spezzoni di partite in stagione, o Carles Perez che piace tanto in Bundesliga e in particolar modo al Bayer Leverkusen. Poi ci sono Ünder e Pau Lopez già del Marsiglia e che hanno fruttato 20 milioni, Kluivert che può portare 15 milioni, e Villar che rientrerà dal prestito dal Getafe e cercherà una nuova sfida. Non sono tuttavia escluse cessioni più importanti: Veretout ad esempio piace al Milan ma soprattutto al Newcastle interessato a portarlo in Premier League sborsando anche una cifra vicina ai venti milioni di euro [...]