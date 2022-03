La Roma vuole rinforzare l’attacco: tutti gli obiettivi del mercato estivo

ROMA - I 23 gol di Abraham non bastano, la Roma ha bisogno dei gol anche degli altri attaccanti . Il flop del reparto offensivo, fatta eccezione chiaramente per il centravanti inglese, spingerà il club giallorosso a portare avanti una sorta di rivoluzione nel mercato estivo. Via Carles Perez, Felix (in prestito), e forse anche Shomurodov . Dentro giocatori che possano garantire più reti, assist e sostegno al centravanti.

Uno dei nomi che tanto piace a Tiago Pinto e Mourinho è Gonzalo Guedes del Valencia. Esterno offensivo, nazionale portoghese, Mourinho conosce bene e vorrebbe avere in organico. Guedes ha venticinque anni ed è gestito da Mendes , l’agente di Mourinho che ha portato a Roma già Rui Patricio e Sergio Oliveira. Contratto in scadenza nel 2024, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Rimanendo in tema di esterni, un altro nome sempre da tenere d'occhio è quello di Kostic. L'esterno serbo di ventinove anni piace alla Roma ma anche alla Lazio: ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte e vorrebbe sbarcare nella capitale. Quale maglia? Ancora è un punto interrogativo, ma non è un mistero che il giocatore piaccia a Mourinho.

Così come il trequartista, che stavolta potrebbe arrivare dalla Serie A. La Roma ha gli occhi puntati su Antonin Barak. Il giocatore dell’Hellas Verona sta disputato un’ottima stagione ed è seguito con molta attenzione dal club giallorosso, in buoni rapporti con la società veneta dopo l’affare Kumbulla. Il Verona lo valuta tra i 18 e i 20 milioni, per 15 più qualche bonus l’affare potrebbe andare in porto se non dovessero scatenarsi aste. Il mercato non si ferma mai, la Roma studia le mosse per regalare a Mourinho una rosa di livello.