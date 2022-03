Zaniolo e il futuro alla Roma. Parla l'agente: "Fa piacere l'interesse delle big"

ROMA - Nicolò Zaniolo ha le idee chiare sul futuro, vorrebbe restare, la Roma è la priorità, per questo vuole recuperare posizioni e cercare di guadagnare la conferma. Lavorerà duramente per tornare a far bene in campo, per aiutare la Roma e sentirsi di nuovo importante per il club. Intanto oggi il suo agente Claudio Vigorelli ha rilasciato a tuttomercatoweb.com alcune dichiarazioni riguardo il talento giallorosso, la Roma e il suo futuro.