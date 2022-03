Roma, lavoro sulle cessioni: da Veretout e Cristante, tutti i nomi in uscita

ROMA - La Roma è al lavoro per il mercato estivo, tra entrate e uscite. Le cessioni saranno un elemento chiave per generare introiti, liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho e poi acquistare giocatori più funzionali al progetto dello Special One. Tiago Pinto si sta muovendo per cercare acquirenti per tanti giocatori. Come ad esempio Diawara, ormai totalmente fuori dalle idee di Mourinho e fuori dal campo ormai dal 12 dicembre. Ma anche come Darboe, 5 spezzoni di partite in stagione, o Carles Perez che piace tanto in Bundesliga e in particolar modo al Bayer Leverkusen. Poi ci sono Under e Pau Lopez già del Marsiglia e che hanno fruttato 20 milioni, Kluivert che può portare 15 milioni, e Villar che rientrerà dal prestito dal Getafe e cercherà una nuova sfida. Non sono tuttavia escluse cessioni più importanti: Veretout ad esempio piace al Milan (che vuole riscattare Florenzi) ma soprattutto al Newcastle interessato a portarlo in Premier League sborsando anche una cifra vicina ai venti milioni di euro.