“La Roma blinda Abraham: per una cessione la richiesta è monstre”

ROMA - Tammy Abraham è la stella della Roma. Il centravanti inglese sta attirando l'attenzione di diversi top club europei, colpiti dal rendimento del giocatore alla sua prima stagione in Serie A. Il centravanti inglese ha segnato già 23 reti in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia e Conference League superando lo score di Batistuta e Montella al loro primo anno in giallorosso. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, la Roma avrebbe già fissato la valutazione del giocatore: cento milioni di euro, ovvero circa centoventi milioni di euro. Una valutazione altissima e mirata a spazzare via gli interessamenti dei vari club per Abraham: Manchester City e United - secondo i media inglesi - avrebbero già messo nel mirino l'ex Chelsea, ma la Roma vuole fare muro e trattenere il giocatore.