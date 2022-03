Roma, potrebbe esserci un grande ritorno a centrocampo. Ecco di chi si tratta

ROMA - Acquisti, cessioni, ma anche rinnovi. La Roma è al lavoro per analizzare tutte questioni relative al prossimo mercato, compresa quella legata all'estensione di contratto legati a quei giocatori in scadenza. Come Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling. Il trequartista armeno è in scadenza di contratto il prossimo giugno e l'intenzione del club giallorosso è quella di prolungare il rapporto per un'altra stagione. Una situazione che dovrà essere studiata con attenzione nelle prossime settimane, fissando un incontro con l'entourage del giocatore per capire anche la volontà del 33enne ex Arsenal.

Lo stesso discorso vale anche per Smalling, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Il difensore inglese è tornato a buoni livelli superando anche i problemi muscolari e i dolori al ginocchio. E' il pilastro della difesa giallorossa, l'intenzione di Mourinho è di tenere il giocatore ma ridiscutendo anche l'accordo economico. Entrambi i giocatori sono over 30, la proposta sarà di un rinnovo annuale con una possibile opzione per un'altra stagione.