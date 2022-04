Roma, Mourinho vuole tenere Mkhitaryan: fissato l’incontro per il rinnovo

ROMA - Mkhitaryan è indispensabile. Lo sa Mourinho, lo sa Tiago Pinto e l'armeno lo ha dimostrato anche in questa stagione. Qualità, intelligenza tattica, sacrificio e visione di gioco. Il trequartista è uno degli imprescindibili di Mourinho, ilsuo rendimento è sempre stato costante, il suo calcio e la sua leadership ha aiutato la squadra a fare un salto di qualità nel gioco e nella personalità. La sua presenza in campo è uno degli elementi che hanno contribuito ai nove risultati utili consecutivi in questo 2022. Ecco perché Mourinho e Tiago Pinto presto parleranno con lui del futuro.

Roma, fissato l'incontro per il rinnovo di Mkhitaryan

Mkhitaryan ha il contratto in scadenza a giugno, la Roma non ha intenzione di perderlo e vorrebbe proseguire il percorso con lui almeno per un'altra stagione. E' previsto per la prossima settimana il primo incontro con l'entourage del giocatore per discutere del rinnovo del contratto. Le opzioni sono due: restare un altro anno, oppure fare un contratto di un anno con opzione per il secondo anno in base al numero di presenze che collezionerà il giocatore la prossima stagione. Insomma, la volontà è trattenerlo a Roma. Dove l'armeno di trova benissimo.