“Roma, occasione Lingard: il centrocampista vuole Mourinho”

ROMA - Le strade di Jesse Lingard e di José Mourinho potrebbero incrociarsi nuovamente. A rivelarlo è il Mirror che quest'oggi riporta dell'interessamento della Roma per il centrocampista del Manchester United. Lingard però è in scadenza di contratto e a giugno cercherà una nuova strada: da qui l'idea della Roma di cercare un centrocampista d'esperienza, che abbia già giocato con Mourinho e dal profilo internazionale. Lingard è in buoni rapporti con lo Special One e sarebbe favorevole di tornare a lavorare con lui: in più alla Roma troverebbe anche un altro amico, Chris Smalling. I presupposti per intavolare la trattativa ci sono tutti.