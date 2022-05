Di Biagio: "Così Mourinho farà crescere la Roma. E su Dybala..."

ROMA - Anche un ex ct della Nazionale ha esultato in tribuna a Tirana: Gigi Di Biagio era allo stadio per la finale di Conference e ha applaudito l’impresa della Roma. Ha viaggiato sul charter che in giornata ha trasportato le famiglie dei calciatori e i tifosi vip, tra i quali il cantante Blanco e l’attore Edoardo Leo. «Purtroppo è stata una toccata e fuga e non c’è stato modo di godersi la festa - racconta Di Biagio - ma sono contento, soprattutto per i tifosi che ancora una volta hanno dimostrato una passione incredibile. È stata una serata molto emozionante».

E adesso come deve muoversi la Roma? «Dipende dagli obiettivi che vorranno perseguire i Friedkin. Per puntare allo scudetto servono 4-5 rinforzi di alto livello». Per migliorare la squadra titolare o per rendere più profonda la rosa? «Per tutt’e due le esigenze. La Roma ha una buona base, ci tengo a dirlo, ma per essere competitiva in Italia e in Europa deve crescere. Ma nessuno meglio di Mourinho lo può sapere». Quale è stato il principale merito dell’allenatore, in questa prima stagione? «È stato bravo a creare una squadra, a cementare il gruppo, anche con scelte forti. Adesso la Roma lotta compatta, ha imparato a soffrire e resistere. È una squadra vera».

Dybala è l’uomo giusto per il salto di qualità? «Non vorrei addentrarmi nella questione, perché non la conosco. Però se la domanda che mi viene posta è: prenderesti Dybala? Ovviamente direi di sì, chiunque lo vorrebbe. È un campione che può fare la fortuna di qualunque squadra». Si aspettava, avendolo guidato nell’Under 21, che Lorenzo Pellegrini raggiungesse certi livelli di prestazioni? «Decisamente sì. Per me Lorenzo è il miglior centrocampista italiano. Mi viene da ridere se penso che qualcuno lo ha criticato e forse ancora lo critica. E può fare ancora meglio, sotto l’aspetto della leadership: dovrebbe arrabbiarsi di più in campo». In Nazionale però Pellegrini non ha ancora il posto fisso. «Penso che abbia pagato l’infortunio che gli ha negato l’Europeo. Anche in questa stagione ha avuto dei problemi fisici. E poi non dimentichiamo che nell’Italia ci sono altri giocatori importanti come Jorginho, Verratti e Barella».