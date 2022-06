Roma, Bissouma nel mirino. Il sogno è Paredes

L’obiettivo principale della Roma è acquistare un centrocampista che alzi il livello di qualità della squadra. Mourinho vuole giocatori che vanno dentro e forti fisicamente. Tiago Pinto sta lavorando su diverse situazioni, per cercare di accontentare l’allenatore dopo un anno di attesa. Sono tanti i profili sotto osservazione e si guarda soprattutto nella Premier. Negli ultimi giorni è finito nel mirino della Roma anche Yves Bissouma , centrocampista classe ‘96 del Mali in forza al Brighton. Non tramonta mai il nome di Xhaka , un pallino di Mourinho dalla scorsa stagione. Ha rinnovato con l’Arsenal, ma è affascinato dall’idea di lavorare con lo Special One e di giocare in Italia. È seguito anche D ouglas Luiz , brasiliano dell’Aston Villa, che può liberarsi dopo l’acquisto di Kamara. Ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dal club inglese 30/35 milioni. Sullo sfondo resta anche Matic , che può liberarsi con un anno di anticipo dal Manchester United, ma ha 33 anni e un ingaggio molto alto. Mourinho lo stima molto, lo ha allenato sia nel Chelsea che nello United. Ai tempi dei Blues i due insieme hanno vinto una Premier League e una Coppa di Lega. Il serbo garantirebbe alla Roma grande fisicità (è alto 1,94 m) ed esperienza internazionale. A parametro zero Matic potrebbe essere un’occasione per la Roma.

Il sogno

A centrocampo partiranno di sicuro Diawara, Darboe e Veretout, Sergio Oliveira può restare solo se il Porto si ravvede e dimezza il prezzo del riscatto, fissato a tredici milioni. Un altro nome che circola è quello di Ruben Neves del Wolverhampton, anche lui fa parte della scuderia di Jorge Mendes. In Italia piace anche Maxime Lopez del Sassuolo, ma costa molto. E poi resta il sogno Leandro Paredes. L’argentino potrebbe finire sul mercato a Parigi non è il solo argentino con la valigia e accetterebbe di buon grado tornare alla Roma, dove arrivò giovanissimo nel 2014. Il regista argentino infatti ha aperto ad un suo possibile ritorno in giallorosso e recentemente dichiarò che non avrebbe mai lasciato la Roma. Paredes, 28 anni, ha il contratto in scadenza con il club francese nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare. L’argentino ha giocato con la maglia giallorossa nella stagione 2014/2015 e 2016/2017 (con in mezzo una stagione in prestito all’Empoli), collezionando 54 presenze e 4 gol. Per esigenze di bilancio fu ceduto allo Zenit di San Pietroburgo, poi il gran salto al Paris Saint Germain. Il calciatore piace a Mourinho che già ai tempi del Tottenham aveva provato a farlo acquistare. Le difficoltà per un suo trasferimento alla Roma sono legate però all’ingaggio, ai sette milioni che guadagna al Psg, gli stessi soldi che vuole Dybala. Il problema è sempre lo stipendio. Tiago Pinto ha fatto un sondaggio anche per Makengo dell’Udinese, che piace anche al Napoli. Francese, 23 anni, disputò una grande partita contro la Roma a marzo.

Difesa

Per il ruolo di terzino destro l’ultima idea è Raoul Bellanova. Terzino destro classe 2000, nazionale Under 21, nell’ultima stagione ha giocato nel Cagliari retrocesso in B, che lo ha ufficialmente riscattato dal Bordeaux. La sua valutazione si aggira attorno ai 7 milioni di euro e in questa stagione ha mostrato ampi margini di crescita. Piace anche a Inter e Fiorentina. Un sondaggio è stato fatto anche per Chancel Mbemba, difensore del Porto, con il contratto in scadenza. Il congolese, 27 anni, chiede tre milioni di ingaggio all’anno. Troppi. In passato era stato seguito anche dal Milan e dal Napoli.