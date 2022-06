Olsen ufficiale all'Aston Villa: alla Roma 3,5 milioni

ROMA - La Roma è pronta a fare cassa con i giocatori che sono in prestito e che non rientrano nei piani del club e di José Mourinho. Uno di questo è Robin Olsen, in prestito nell'ultima stagione prima allo Sheffield United e poi, da gennaio, all'Aston Villa. Ques'ultimo club ha deciso di acquiatare il portiere a titolo definitivo. L'Aston Villa ha attivato la clausola di diritto di riscatto fissata a 3,5 milioni di euro: una cessione che fa felice la Roma che può contare sulla plusvalenza di un milione di euro e su fondi freschi da inserire nel tesoretto del mercato in entrata.