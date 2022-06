Calciomercato Roma: Psg-Mourinho, smentite. Situazione Isco

ROMA - Mourinho non lascia, la Roma gli è entrata nel cuore, ha ribadito più volte recentemente che vuole portare avanti il progetto per far crescere la squadra. Così, nel giro di poche ore, è stata smentita l’indiscrezione diffusa dal Telegraph nel pomeriggio, secondo la quale lo Special One sarebbe tra i candidati alla panchina del Paris Saint Germain. Tifosi giallorossi in fibrillazione, ma l’allarme è rientrato in fretta. Il portoghese sarà al cento per cento l’allenatore giallorosso nella prossima stagione. A Trigoria sono caduti dalle nuvole, Mourinho sta lavorando alla nuova stagione, è in costante contatto con Tiago Pinto, entrambi sono in Portogallo in questi giorni. Non ci sono segnali di un possibile addio, né lo Special One sta pensando a un futuro lontano dalla Capitale, nonostante il buon rapporto che ha con il neo direttore sportivo dei parigini, Luis Campos. L’indiscrezione è stata smentita anche dal Paris Saint Germain, che per sostituire Mauricio Pochettino sta pensando a Christophe Galtier, attualmente allenatore del Nizza e a Gallardo, tecnico del River Plate.