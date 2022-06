Vina, il patto con Mourinho: resta alla Roma per giocarsi le sue chance

ROMA - Quattro terzini per una fascia. La Roma ha un sovraffollamento di esterni per la prossima stagione, aspettando le trattative del mercato estivo e idee su come utilizzare al meglio tutti i giocatori. Al momento la Roma per la corsia sinistra ha in rosa Spinazzola, Zalewski, Viña e Calafiori. Quattro giocatori, tre sicuri di restare. Perché anche Viña come Shomurodov avrà un’altra chance di dimostrare il proprio valore dopo una stagione non esaltante e povera di soddisfazioni personali.

Se è vero che il terzino può vantare un palmares di tutto rispetto con ben due trofei continentali (Conference e Coppa Libertadores con il Palmeiras), l’uruguaiano ha vissuto un 2022 piuttosto negativo per le sue difficoltà di inserimento nel calcio italiano e per l’esplosione di Zalewski che di fatto lo ha trasformato in riserva. Non si è perso d’animo Viña e ha sempre continuato a lavorare con impegno in allenamento, pronto a rimettersi in gioco la prossima stagione dopo aver superato i problemi di ambientamento che tanti sudamericani accusano al loro primo anno in Europa. Ecco perché Mourinho e Tiago Pinto hanno deciso di confermarlo per un altro anno, puntando sulla sua voglia di riscatto e quelle potenzialità che avevano visto in lui nelle stagioni in Brasile.