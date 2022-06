Pellegrini, super offerta del Newcastle: la Roma non ne parla nemmeno

INVIATO A SORIANO NEL CIMINO - Tutti i più grandi club europei su Pellegrini . Il capitano della Roma , sempre più al centro del progetto dei Friedkin , in pochi giorni è passato dal trionfo di Tirana alla notte di Cesena , dimostrando tutto il suo valore . Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Molti club hanno provato a fare un sondaggio , ma hanno trovato la porta sbarrata. Lo stesso discorso per il Newcastle , che ha presentato un’offerta da 60 milioni. La Roma non ha voluto neanche parlarne. Il capitano non è sul mercato. Lorenzo ha scelto di fare un percorso, di restare alla Roma a vita. Per i Friedkin è un punto di riferimento , Mourinho ne vorrebbe tre.

L'exploit con l'Italia di Mancini

Le ultime due prestazioni in azzurro hanno riproposto una suggestione intrigante: la maglia numero dieci. L’ha vestita in Nazionale e gli stava bene. Indossare anche quella della Roma non è un sogno, Totti non sarebbe contrario, i due sono amici. Ma Lorenzo non si è mai creato il problema. Da quando è tornato alla Roma e gioca titolare ha scelto la maglia numero sette, in onore di Bruno Conti, che lo ha scoperto e portato a Roma. Gli ha chiesto il permesso prima di indossarla, Bruno si è commosso. Dopo averla avuta in Nazionale potrebbe vestirla anche in giallorosso. Si è inserito di diritto tra i grandi capitani della storia romanista. Superata qualche difficoltà dovuta agli infortuni adesso è diventato un giocatore fondamentale anche in Nazionale. A Cesena il capitano della Roma ha firmato il raddoppio alla fine del primo tempo su un grande assist di Politano, dopo aver conquistato il pubblico e preso in mano la squadra come era accaduto anche contro la Germania la scorsa settimana. Un finale di stagione straordinario, anche se a Cesena è sceso in campo con un’infiammazione al ginocchio che si porta dietro dalla finale di Tirana.