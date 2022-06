Veretout in uscita: piace anche al Lione. La richiesta della Roma

ROMA - Tra i giocatori segnalati in partenza dalla Roma c'è Jordan Veretout che sta raccogliendo richieste dalla Francia. Dopo il Marsiglia, fermo ancora all'offerta di otto milioni ritenuta bassa da Tiago Pinto, stando all'Equipe si sta facendo vivo anche il Lione che ha manifestato interesse per il centrocampista giallorosso. Il club francese sta valutando vari profili tra cui anche quello di Veretout, segnalato in vantaggio sull'altro obiettivo Moussa Sissoko del Watford. La Roma non si opporrebbe a una sua partenza ma chiede circa 15 milioni di euro.