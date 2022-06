Roma, per Frattesi la chiusura è vicina

ROMA - Dopo Matic, Frattesi. Tiago Pinto vuole chiudere per l’azzurro del Sassuolo, impegnato ieri sera con la Nazionale in Germania. Con il club emiliano il dialogo è avviato da tempo, Carnevali vorrebbe inserire Volpato e Bove nell’operazione. La famiglia Frattesi spinge per questa soluzione. Madre romanista, padre laziale, tutti sperano in questo ritorno. Anche per Davide è quasi una rivincita, dopo essere rimasto male a suo tempo per non essere stato riscattato dalla Roma.

Frattesi è cresciuto nella Roma

Davide è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, dopo aver mosso i primi passi in quello della Lazio. A Sassuolo è migliorato tanto, ha raggiunto la Nazionale, è finito anche nel mirino dell’Inter, che in questo momento non può però destinare risorse per questa operazione. Occhio invece all’Atletico Madrid, disposto a pagare i trenta milioni che vuole il Sassuolo, interessato ad allargare l’asta ad altre società. Già questa settimana dovrebbero registrarsi passi avanti nella trattativa con la Roma. Frattesi, 23 anni, avrà un contratto di due milioni netti a stagione più bonus. In Emilia guadagna 700.000 euro. Il giocatore è sulle spine, spera che questa situazione si risolva in fretta. Sarà un affare da trenta milioni, anche se per la Roma si tratterà di un esborso di circa quindici milioni, considerato che detiene il 30 per cento sulla rivendita, secondo una clausola che era stata inserita al momento della cessione. Frattesi sarebbe il terzo caso di un giocatore cresciuto nel vivaio che la Roma riacquista dopo averlo perso a titolo definitivo. E’ accaduto in precedenza con Florenzi e Pellegrini.

I giovani

In ogni caso saranno inseriti giovani nella trattativa. Non Bove, che Mourinho considera incedibile e vuole tenere in rosa assolutamente. Edoardo ha un contratto fino al 2025 e come caratteristiche somiglia a Frattesi. In Emilia potrebbe andare Volpato e uno tra Tripi e Felix.

L'attesa della madre di Frattesi

Davide somiglia tantissimo alla madre, Sonia Galdo, che in questi giorni è a Modena, dove il figlio abita in un appartemento con Scamacca, il suo amico del cuore. La madre è romanista, il padre, Paolo, laziale. La signora Sonia è in attesa di notizie: «Purtroppo, ancora non so nulla; leggo che Davide avrebbe detto sì, ma adesso lui è in Nazionale, non può avere distrazioni. Se tornasse sarei felicissima. Per lui, che ci tiene tanto e per me che, avendo altri due figli più piccoli, vedrei risolti diversi problemi. Spero di sapere presto qualcosa di sicuro. Se Davide tornasse a rivestire la maglia giallorossa sarebbe una bella soddisfazione, ha sempre avuto il desiderio di tornare dove è cresciuto. Si era affacciato da giovanissimo in prima squadra, quando l’allenatore era Spalletti. Davide ha fatto in tempo a capire che Roma è una piazza difficile, gli amici sono tanti. A Modena è tutto diverso, meno distrazioni. Ma Davide sa cosa vuol dire, ha dimostrato sin da ragazzino di essere un professionista scrupoloso. Sicuramente giocare in questa squadra che è tornata a vincere un trofeo dopo tanti anni sarebbe per lui un sogno».

Altri contatti con il Sassuolo

Il ragazzo di Fidene non vede l’ora e dal ritiro azzurro aspetta comunicazioni. Con il Sassuolo restano aperti anche i discorsi per Berardi (solo in caso di cessione di Zaniolo e Traorè). Berardi andrebbe a completare un centrocampo che con l’arrivo di Matic acquista esperienza e centimetri. Mourinho vuole una Roma più forte, i Friedkin faranno di tutto per accontentarlo.