Roma, linea dura su Diawara: cessione oppure si allenerà da solo

ROMA - La Roma sceglie la linea dura con Amadou Diawara, in linea con le decisioni prese con gli esuberi nella scorsa stagione. Il centrocampista guineano non ha scelta: dopo i vari no alle offerte della scorsa stagione (tra estate e inverno), stavolta dovrà accettare una delle destinazioni oppure farà la fine di Fazio e Santon. I due giocatori infatti per tutta la stagione (l'argentino ha scelto la Salernitana a gennaio) si sono allenati da soli a Trigoria, in giorni e orari differenti rispetto alla prima squadra e senza aver contatto con gli uomini di Mourinho. Una scelta presa dopo i rifiuti a offerte di vari club, e così potrebbe essere anche per Diawara.