Cristiano Ronaldo alla Roma, l'affare non si farà: ecco i motivi

ROMA - Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United. Secondo le ultime voci di mercato inglesi e spagnole l'asso portoghese dirà addio ai Red Devils per lo scarso feeling con ten Hag che vuole puntare su diversi profili: Ronaldo sta pensando di lasciare l'Inghilterra ma fin qui non sono arrivati interessamenti importanti per il trasferimento. Rumors di mercato portano allo Sporting Lisbona ma anche alla Roma , alla ricerca di un giocatore dal profilo internazionale per aumentare esperienza e qualità.

L'affare con la Roma però non si farà, voci prontamente smentite dal club e che allontanano Cristiano Ronaldo da Trigoria. I motivi sono diversi. Prima di tutto la Roma non vuole puntare su un giocatore di 37 anni e che vorrebbe sicuramente almeno un contratto biennale. Lo stipendio si ricollega ed è l'elemento più importante: Ronaldo guadagna 23 milioni di euro netti a stagione, anche dimezzandosi (ma perché dovrebbe) lo stipendio supererebbe di gran lunga il tetto stipendi del club giallorosso. Inoltre Ronaldo non beneficerebbe del decreto crescita, un fattore che allontana sempre di più il giocatore dalla Roma.

Inoltre bisogna considerare il rapporto non idilliaco tra Ronaldo e Mourinho già ai tempi del Real Madrid. I rapporti possono essere ricuciti, vedi lo Special One con Mkhitaryan, ma sarebbe un rischio vedere a Trigoria due elementi così carismatici come Mou e CR7 senza la giusta serenità. Il rischio boomerang sull'operazione sarebbe dietro l'angolo: un motivo in più per cercare profili diversi su cui puntare per il presente e il futuro.