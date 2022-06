Roma, ufficiale la cessione di Fuzato all'Ibiza

ROMA - Si conclude l'esperienza di Fuzato alla Roma. Il portiere in quattro stagioni ha totalizzato solamente otto presenze e con l'arrivo di Mile Svilar la sua avventura in giallorosso è terminata: oggi è arrivata l'ufficialità del suo passaggio all'Ibiza, club della seconda divisione spagnola. Alla Roma 700mila euro e il 30% sulla futura rivendita. Questo il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all’UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze. Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: la Roma si impose per 3-1. All'attivo di Fuzato c'è un Derby vinto 2-0 da titolare, il 15 maggio 2021. Ed è un successo che certamente resterà nel cuore dell'estremo difensore brasiliano. A Fuzato vanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della carriera!"