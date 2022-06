Roma, le vacanze dei giocatori tra Maldive, Seychelles, Miami e Costa Rica

ROMA - La Roma si gode le ultime due settimane di riposo prima di tornare a Trigoria. La squadra si ritroverà il 4 luglio per il raduno, tra visite mediche test atletici, prima di partire per il Portogallo e cominciare la vera e propria preparazione. Tanti giocatori sono adesso in giro per il mondo con le famiglie o amici per godersi un po' di relax dopo le fatiche stagionali.

L'America va di moda per i romanisti. Cristante si trova con la moglie Selene e le due figlie a Miami tra passeggiate in città relax in spiaggia, Tammy Abraham invece è con Tomori e compagne a Los Angeles mentre invece Smalling ha scelto il centramerica: lungo giro in Costa Rica insieme alla famiglia, tra natura, escursioni e villaggi.

Tanto mare per Pellegrini, partito per le Maldive, così come per Kumbulla alle Seychelles e Karsdorp nell'isola Curacao. Vina è a casa in Uruguay, a Montevideo, Darboe in Gambia e Carles Perez a Dubai. Tappa spagnola per El Shaarawy a Formentera e Spinazzola a Ibiza. Veretout è tornato a casa a Nantes, Rui Patricio in Portogallo e Mancini a Forte dei Marmi. Zaniolo dopo la vacanza in Sardegna si trova adesso a La Spezia, Ibanez invece è rimasto a Roma aspettando a giorni la nascita del figlio.