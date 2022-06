Mancini, pronto il rinnovo con la Roma: stipendio da senatore

ROMA - Meritato riposo per Gianluca Mancini che dopo gli impegni con la Roma e con la Nazionale sta ricaricando le batteria prima di tornare al lavoro a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Il difensore centrale si sta godendo la sua Forte dei Marmi insieme alla moglie Elisa e alle due figlie. Hanno scelto di rimanere in Italia per evitare spostamenti importanti alla piccola Lavinia nata due mesi fa e che sabato scorso è stata battezzata: festa in giardino con tanti amici e con la famiglia Pellegrini al completo, anche loro nella località toscana prima di partire per le Maldive. Adesso tanto mare, svago con le sue piccole ma sempre con la testa concentrata sulla Roma. Perché nonostante sia soltanto da pochi giorni in vacanza dopo gli impegni con l’Italia, Mancini continua in ogni caso ad allenarsi per mantenersi in forma e farsi trovare già a buon punto per il raduno di luglio. Esercizi quotidiani, come indicato nel programma inviato dallo staff giallorosso a tutti i giocatori, ma anche qualche lavoro extra per evitare perdita di massa muscolare e per rimanere sempre al top.

Feeling con Mourinho e i tifosi Naturalmente concedendosi qualche libertà in più per rilassarsi dopo di una stagione lunga, faticosa ma che ha portato grandi soddisfazioni. Prima la qualificazione all’Europa League, poi la vittoria della Conference League e tra pochi giorni anche l’ufficialità del suo rinnovo di contratto. Insomma, una stagione praticamente perfetta per Mancini che in poco tempo è diventato uno dei pilastri di Mourinho per gettare le basi sulla costruzione di una Roma diversa, più unita e certamente più legata all’ambiente giallorosso. Gianluca è uno dei leader dello spogliatoio, vice capitano ben voluto da tutta la squadra. Si fa sentire con i più giovani, ha il rispetto dei più grandi e un ottimo rapporto con Mourinho. Lo Special One dopo il ritiro in Portogallo, la scorsa estate, ha capito di voler puntare su di lui non solo in campo, ma anche come esempio per il gruppo. Per il suo legame con la squadra e con l’ambiente che adesso lo tratta come un vero e proprio beniamino. Dopo qualche critica nel corso della stagione per i suoi tanti gialli (è il più ammonito della Serie A insieme a Maxime Lopez con 14 cartellini) e qualche partita storta, i romanisti hanno cambiato atteggiamento nei suoi confronti: impegno, grinta e attaccamento alla maglia, la ricetta perfetta per farsi volere bene. E di certo l’assist a Zaniolo per il gol decisivo nella finale di Tirana ha aiutato di molto ad aumentare la sua popolarità nella Capitale.