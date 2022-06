Roma, Mourinho lascia la Namibia: ora al lavoro per il mercato

ROMA - Il safari tra leoni, rinoceronti ed elefanti, poi il giro nel deserto e tanto relax nel resort a cinque stelle: per José Mourinho la vacanza in Namibia resterà indimenticabile. Il tecnico si è goduto il viaggio nel Paese dell’Africa Sud-occidentale insieme alla famiglia e agli amici, senza pensare al lavoro ma concentrandosi esclusivamente sul riposo dopo una stagione lunga e faticosa, ma che ha portato un trofeo e tante soddisfazioni. Adesso è tempo di concentrarsi anche sulla sua seconda famiglia, come più volte ha definito la Roma .

Ieri sera il tecnico ha lasciato la Namibia e adesso si sposterà a Londra per godersi gli ultimi giorni di vacanze ma anche per lavorare sul calciomercato. A dodici giorni dal raduno a Trigoria lo Special One vuole intensificare i contatti con quei giocatori che sono un obiettivo della Roma, vuole partecipare alle trattative di mercato e cercare di concretizzare qualche operazione che fin qui è stata frenata dai costi.

Mourinho vuole una squadra da Champions per la prossima stagione, sta lavorando con la dirigenzia giallorossa per costruire un organico di livello e si aspetta anche qualche regalo dopo la vittoria della Conference League. Il telefono del portoghese comincerà a squillare per avere informazioni su Celik e Frattesi, i due colpi in via di definizione dopo l'arrivo di Matic fortemente voluto da lui. Ma poi c'è anche il discorso Guedes, del suo amico e procuratore Jorge Mendes, il capitolo difensore centrale mancino e il vice Abraham da acquistare. Tanti nomi sullla sua lista e quella dei dirigenti giallorossi: l'aiuto di Mourinho sarà fondamentale per riuscire a battere la concorrenza di altri club e portare a Trigoria giocatori di livello e funzionali al gioco dello Special One.