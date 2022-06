Roma, incontro a Milano con l'agente di Frattesi: la situazione

ROMA - Incontro all'ora di pranzo tra la Roma e l'agente di Frattesi. Oggi a Milano il general manager giallorosso, Tiago Pinto, e Giuseppe Riso hanno avuto un colloquio per discutere della situazione legata al centrocampista del Sassuolo. Frattesi sta spingendo per tornare in giallorosso, si trova attualmente nella capitale aspettando il via libera per sostenere le visite mediche. Ci sarà ancora da attendere: la Roma adesso dovrà parlare con il Sassuolo per cercare l'accordo migliore. Il club emiliano continua a volere 30 milioni, la Roma - che detiene il 30% della futura rivendita - non vuole sborsare più di venti milioni e vorrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica. Molto presto l'incontro con Carnevali per riuscire ad arrivare alla fumata bianca.