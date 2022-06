Zaniolo-Roma: è il giorno per capire il futuro

ROMA - La famiglia, gli amici più stretti e tanto lavoro atletico. Zaniolo sta trascorrendo questi ultimi giorni di vacanze nella sua casa a La Spezia circondato dalle persone a lui più vicine e impegnandosi nel lavoro sulla forma fisica per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Il suo futuro per ora si chiama Roma, ma qualche certezza in più, in un senso o nell’altro, potrebbe arrivare dall’incontro che oggi la dirigenza giallorossa avrà a Milano con il suo agente. Il general manager Tiago Pinto si ritroverà nel pomeriggio - se non dovessero esserci improvvisi cambiamenti - con Claudio Vigorelli per fare il punto della situazione sul futuro del ragazzo. Si parlerà del rinnovo del contratto e delle possibilità che potrà offrire il mercato tra Serie A ed estero: insomma, prove di dialogo su un doppio binario. Zaniolo alla fine della scorsa stagione ha chiesto un rinnovo di contratto a cifre importanti, da giocatore di spessore, con uno stipendio che si avvicina a quello di Pellegrini e Abraham. La Roma fin qui ha rinviato qualsiasi discorso alla fine del calciomercato e al tempo stesso ha fissato il prezzo del suo cartellino: 60 milioni di euro. Cifra che ha spaventato qualsiasi club interessato al numero 22. «Ma se vale così tanto è anche giusto uno stipendio da top», la considerazione di una parte dei tifosi. E probabilmente anche quella dello stesso Zaniolo che aspetta oggi notizie dal suo agente sull’incontro con il gm giallorosso.

Mercato Roma, Zaniolo in attesa Oggi potrebbero arrivare novità importanti sul futuro del ragazzo. O meglio, Zaniolo si aspetta aggiornamenti da questo incontro, in un senso o nell’altro. Se non arrivassero segnali positivi sul rinnovo le parti potrebbero nuovamente allontanarsi pensando sempre di più a un addio. Sempre che arrivino delle offerte adeguate alla richiesta del club giallorosso. Perché fin qui Milan e Juventus, le più interessate a Zaniolo hanno temporeggiato, “allarmate” dall’importante peso economico dell’operazione tra cartellino e stipendio. Ma consapevoli che il talento di Massa in caso di addio alla Roma gradirebbe entrambe le destinazioni. La Roma e Zaniolo in questa lunga estate si trovano davanti a un bivio, e comunque andrà a finire proveranno ad arrivare a una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.