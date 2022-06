Roma-Celik, 7 milioni al Lille, fumata bianca nei prossimi tre giorni

ROMA - La Roma è pronta a chiudere per Celik del Lille. Mourinho avrà presto, nel giro di al massimo tre giorni, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è mancato la scorsa stagione quando prima Reynolds e poi Maitland-Niles non sono riusciti dare garanzie nelle tante partite stagionali.