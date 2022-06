Mourinho studia la Roma: al lavoro per la nuova stagione

ROMA - Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Tanto lavoro anche per José Mourinho che dopo il viaggio con la famiglia in Namibia è tornato a Londra per cominciare a distanza la preparazione alla nuova stagione in giallorosso.

Mourinho studia una Roma più forte

Il tecnico oggi ha postato una foto in cui si vede impegnato a studiare le nuove strategie del modulo ma anche a trovare nuovi innesti di livello che possano aiutare la squadra a crescere qualitativamente. Tanto lavoro da fare per raggiungere il quarto posto e far bene in Europa League. Il tecnico nei prossimi giorni rientrerà nella capitale per ultimare con il suo staff la programmazione della preparazione tra il Fulvio Bernardini e il ritiro in Algarve.