Roma-Frattesi, oggi nuovo contatto con il Sassuolo. Si cerca l'intesa

ROMA - Frattesi è in vacanza ma monitora con attenzione la trattativa tra la Roma e il Sassuolo, pronto in qualsiasi momento a preparare le valigie e sbarcare nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. C'è ancora distanza però tra le parti su una trattativa lunga ed estenuante. La richiesta del Sassuolo è sempre di circa 30 milioni, con la possibilità che la possa abbassarsi con il passare delle settimane e la spinta del giocatore, la Roma invece non è disposta a pagare più di 15 milioni cash per il centrocampista, forte anche del 30% del cartellino del giocatore.