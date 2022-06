"Roma, il Valencia scarica Guedes: ferie extra per cercare un club"

ROMA - Mossa a sorpresa del Valencia su Goncalo Guedes. Il club spagnolo ha deciso di scaricare definitivamente l'attaccante portoghese. Secondo quanto riportato da Marca il Valencia deve risanare i propri conti e ha individuato in Guedes il giocatore giusto per coprire una parte delle perdite che si attestano sui 70 milioni. Secondo il quotidiano spagnolo, il club spagnolo avrebbe concesso al calciatore alcuni giorni extra di permesso per cercarsi una squadra che possa accontentare le richieste della società. La Roma resta sempre interessata, ma non al prezzo di 35 milioni richiesti dal Valencia. Di certo la rottura tra Guedes e il Valencia è irrecuperabile: il portoghese giocherà in un altro club.