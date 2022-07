Frattesi alla Roma, Tiago Pinto a Rimini: i retroscena dell'incontro

ROMA - La Roma si muove. Non solo fisicamente. Il direttore generale Tiago Pinto ieri era a Rimini, dove all’apertura del calciomercato ha incontrato tra gli altri anche Carnevali, il plenipotenziario del Sassuolo, per portare avanti la trattativa per Frattesi. Ma andiamo per ordine temporale. Nel pomeriggio di ieri c’è stato un’accelerazione per Celik. A giorni è previsto l’annuncio ufficiale per il terzino turco del Lilla. La Roma ha praticamente chiuso per una cifra entro i sette milioni di euro e il giocatore potrebbe essere a Trigoria martedì prossimo per il raduno. Dopo una fase di impasse Zeki Celik può essere considerato un giocatore della Roma e si giocherà il posto con Karsdorp sulla fascia destra. Raggiunto l’accordo con il Lilla per sette milioni più il 15 per cento sulla futura rivendita, il turco nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche. La trattativa è stata lunga e laboriosa, il terzino si trasferirà nella Capitale a titolo definitivo e senza Darboe come parziale contropartita tecnica. Il gambiano può trasferirsi in Francia per tornare a lavorare con Fonseca che lo ha lanciato in serie A, ma in un secondo momento e con una operazione disgiunta.

Frattesi-Roma, avanti Ieri a Rimini sono stati fatti passi avanti per il centrocampista di Fidene. La pista è sempre molto calda e la Roma non vuol farsi sfuggire il giocatore. Ma si aspetta che il Sassuolo abbassi le sue pretese. Il fatto che Tiago Pinto e Carnevali si siano incontrati nuovamente dimostra che c’è la volontà comune di trovare un accordo e di venire incontro alla volontà del ragazzo, che vuole fortemente il ritorno a casa. Ieri sono state ribadite le posizioni, la Roma propone quindici milioni, la differenza in partenza era di sette, ora è scesa a cinque milioni. L’incontro è stato comunque positivo perchè sono state ridotte le distanze. L’unica contropartita tecnica che può entrare nell’operazione riguarda Volpato, protagonista all’Europeo Under 19, perché Bove la Roma non vuole cederlo e Felix non rientra nei piani del Sassuolo. L’incontro è stato comunque positivo.

Mercato Roma, l'offerta per Frattesi Tiago Pinto è arrivato al Grand Hotel di Rimini, sede del calciomercato, intorno alle 19 ed ha aspettato Carnevali, con cui ha poi cenato, che arrivava da Milano dove era impegnato in una riunione in Lega. Prima di fare l’offerta definitiva il direttore generale giallorosso deve definire qualche cessione, per rispettare i parametri imposti dai Friedkin, mentre Mourinho preme per avere una squadra competitiva. La trattativa tiene conto del trenta per cento dalla futura rivendita che facilita la Roma, oltre al fatto che Frattesi vuole solo questa soluzione. Il Sassuolo parte dal prezzo fissato di trenta milioni, a cui vanno sottratti i nove come da percentuale sulla rivendita che spetta alla Roma. La trattativa è in fase di sviluppo, le prossime saranno ore importanti per il futuro di Frattesi, perché le due società, da sempre in ottimi rapporti, un punto d’incontro lo troveranno. Ma dopo Frattesi e Matic la Roma è intenzionata a prendere anche un altro centrocampista.