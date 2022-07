Roma, Zaniolo: “Per non dimenticare”. Il messaggio enigmatico sui social

ROMA - Ieri è stato il primo giorno di allenamenti per la Roma, ma soprattutto la giornata del ritorno di Nicolò Zaniolo al Fulvio Bernardini. Il talento giallorosso è stato assoluto protagonista tra voci di mercato e selfie con i tifosi, oggi torna a far parlare per una foto pubblicata sui social e che sta scatenando i tifosi della Roma e della Juventus.

Zaniolo ha infatti pubblicato la foto del suo gol nella finale di Conference League contro il Feyenoord. La didascalia sta scatenando i tifosi: "Per non dimenticare...". Per alcuni romanisti può essere un segnale di riavvicinamento alla società e quindi di permanenza alla Roma, per altri invece è un messaggio di addio: "Per me sta dicendo di non dimenticarci di lui quando andrà alla Juventus". Insomma, interpretazioni di una foto che fino a qualche settimana fa avrebbe soltanto scatenando l'euforia dei tifosi e che invece rischia di essere un segnale di addio.