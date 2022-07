ROMA - Niente Roma per Sergio Oliveira. Il club giallorosso dopo aver fatto scadere il termine per riscattarlo, non ha più intensificato i contatti con il Porto che adesso è in trattativa con il Galatasaray. Anzi, ormai il centrocampista è a un passo dal trasferimento in Turchia. Secondo il portale portoghese Sic Noticias, Sergio Oliveira è vicinissimo al Galatasaray che verserà nelle casse del Porto tre milioni di euro.