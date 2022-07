ROMA - La stagione di Ola Solbakken con il Bodo/Glimt è ricominciata. Il calciatore norvegese ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato in seguito alla sfida vinta per 3-0 contro il Klaksvik nel preliminare di Champions League. Queste le sue parole: “Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro. Il 1° gennaio sarà finita la mia avventura in Norvegia, ma fino a quel momento sono un giocatore del Bodø/Glimt".