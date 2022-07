Roma, Zaniolo in sospeso: Juve lontana

ROMA - Si allena forte, non si ferma un secondo, per passione ma anche per scaricare la tensione. Nicolò Zaniolo non è affatto contento della piega che ha preso la sua estate e l’ha manifestato chiaramente, dentro all’eremo di Trigoria. Nessun problema con Mourinho, che continua a stimare e ad ammirare nonostante qualche discussione passata. La sua delusione è rivolta verso la dirigenza, dalla quale si sarebbe aspettato un’attenzione diversa prima e dopo la finale di Tirana, che ha deciso con un gol pazzesco. Ora sì, Zaniolo spera e conta di lasciare la Roma. Per andare alla Juventus, la squadra per cui faceva il tifo da bambino. In caso di addio, non prenderà in considerazione altre ipotesi. Ma sarebbe sbagliato attribuirgli la responsabilità di una rottura, che al momento è solo virtuale. Zaniolo alla Roma aveva chiesto “solo” (si fa per dire) il rinnovo del contratto. Tiago Pinto a gennaio ne aveva calmato gli ardori, assicurandogli che la questione sarebbe stata trattata a fine stagione, ma così non è stato. Da qui il malumore di Nicolò, intercettato anche dai tifosi all’inizio del raduno. Zaniolo è entrato nell’ordine di idee di cambiare, trovando peraltro l’accondiscendenza del club che su di lui conta di costruire un’indispensabile plusvalenza. Il vetro è trasparente. La Roma vuole venderlo e lui è pronto a partire. Ma manca ancora l’acquirente.