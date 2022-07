Frattesi vuole la Roma: dal ritiro il messaggio social triste, poi rimosso

ROMA - Davide Frattesi vuole la Roma e sta spingendo per tornare nella capitale. Il centrocampista del Sassuolo ha lanciato un altro segnale della sua volontà di tornare a vestire la maglia giallorossa. Dal ritiro del club emiliano a Vipiteno il centrocampista ha pubblicato su Instagram una story poi subito rimossa da Instagram: lo scatto era del campo di allenamento neroverde. I colori malinconici in bianco e nero, ma soprattutto l'emoji di una faccina triste. Un segnale inequivocabile della sua volontà di separarsi dal Sassuolo per riabbracciare la sua Roma.