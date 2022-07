Torreira: "Ho parlato con Mourinho, la Roma mi tenta"

ROMA - Lucas Torreira apre alla Roma. Il regista, cercato anche in passato dal club giallorosso, è tornato al'Arsenal dopo l'ottima stagione disputata con la maglia della Fiorentina. Torreira ha rilasciato un'intervista a El Pais, nella quale ha parlato anche della possibilità di un futuro nella Roma: "Ho parlato con Mourinho tempo fa. È un allenatore che ammiro. È un'occasione che mi tenta, ma non è facile". La Roma è alla ricerca di un regista, Torreira sarebbe un'ipotesi gradita sia a Mourinho che ai tifosi che sperano possa essere accontentato il tecnico che a gran voce ha chiesto già dalla passata stagione un regista per il suo centrcampo.