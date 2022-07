Zaniolo, una storia veramente interminabile

Nel 2005 scrivevo i “Pensieri Giallorossi” per un giornale che si chiama “Il Romanista”. In quell’anno si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi . Scrissi, un mercoledì su un giovedì: “Manca poco: Francesco Totti e Ilary Blasi riceveranno gli amici per fare le prove del matrimonio”.

Poi, giovedì su venerdì, scrissi: “Voglio far sapere a Totti che quando si firma il registro che sancisce l’unione in matrimonio, non si può aggiungere, come nei contratti calcistici: «con possibilità di recesso in caso di allenatore non gradito»”. Poi sapete tutti come sono andate a finire le cose. Allenatore gradito o non, nell’amore più che l’allenatore conta il destino.

Leggo che Zaniolo è andato in Portogallo, anche se non è contento di andarci. La storia di Zaniolo è veramente interminabile.

Torno a parlare di Ilary e Francesco Totti e leggo sui social una frase che mi ha fatto curiosità: “Se si lasciano loro, l’amore non esiste”. Questo vuol dire veramente passione e affezione nei confronti di Francesco Totti.

Ho scritto che Zaniolo è andato in Portogallo. Penso che sia vero. Chiedo ai colleghi del “Corriere dello Sport” di darmi notizie. Mi chiedo anche quanto a lungo saremo chiamati da cronisti a occuparci di Zaniolo.