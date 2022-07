Boniek spinge su Dybala: “Sarebbe fantastico per lui e per la Roma”

ROMA - La Roma pensa a Dybala, Zibì Boniek invece lo sogna. L'ex attaccante polacco e vicepresidente della Uefa tramite il suo account social sponsorizza l'affare che tanto esalterebbe i tifosi: "Dybala alla Roma sarebbe fantastico, sia per lui sia per il club". Il suo tweet sta raccogliendo tanti consensi, il sogno di vedere alla Joya si è alimentato ulteriormente da quando l'Inter ha scelto di puntare su Lukaku abbandonando quindi la pista argentina. Mourinho lo vuole, è in pressing sulla dirigenza e adesso ha un alleato in più.