Dybala alla Roma, questione di diritti (d'immagine)

Dybala alla Roma è una corsa contro il tempo che i giallorossi possono vincere, ma devono sbrigarsi. L'argentino è in fase di stallo con l'Inter, anche dopo le parole di Zanetti ("Dybala? Come ha detto Marotta è sempre un'opportunità perché è un giocatore libero, però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez. Questo non vuol dire che le cose non possano cambiare, ma ora stiamo bene così"). Il Napoli segue l'evoluzione della situazione anche se, ceduto Koulibaly, i partenopei in questo momento sembrano concentrati sulla caccia al sostituto, con il sudcoreano Kim Min-Jae in pole position e intanto tratta Navas con il Psg e Simeone con il Verona.

La garanzia Mourinho Nessuno, Dybala per primo, avrebbe mai immaginato che a metà luglio il ventottenne argentino si sarebbe ritrovato senza squadra, prigioniero delle richieste ritenute eccessive dalla Juve, quando trattava il prolungamento del contratto, che poi non c'è stato e in seguito dell'Inter, che l'8 giugno una proposta gliel'ha fatta, ma Antun l'ha congelata. Nel frattempo, a Milano è piombato il ciclone Lukaku, in casa Inter è cambiato tutto e la Roma non è rimasta a guardare. Tanto che, l'iniziale perplessità del giocatore relativa alla mancata partecipazione alla Champions League è stata fugata dalla garanzia Mourinho e della sua ambizione di portare i giallorossi sempre più in alto anche in campo internazionale, dopo il trionfo in Conference League. Senza contare l'accoglienza entusiastica che riserverebbe a Dybala una tifoseria così scatenata da sottoscrivere 36 mila abbonamenti quando manca un giorno dalla chiusura della campagna 2022/2023, un dato che non si registrava da quindici anni.