Roma, infortunio (e mercato) per Calafiori: lascia il ritiro in Portogallo

ROMA - Riccardo Calafiori è stato costretto a lasciare il ritiro portoghese ad Albufeira per un problema muscolare. Il terzino questa mattina prima di raggiungere lo stadio Municipal per il consueto allenamento è stato medicato dallo staff giallorosso: ha svolto solo terapie e per precauzione tornerà nella capitale nelle prossime ore. Ma chissà che il suo rientro non possa essere legato anche al calciomercato: Calafiori è infatti entrato nel mirino di Salernitana, la Cremonese e Monza. Con quest'ultimo la Roma spera di chiudere a breve anche la trattativa per la cessione di Villar.