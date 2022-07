La Roma “riacquista” Zaniolo: ora si pensa al rinnovo!

INVIATO AD ALBUFEIRA - Oggi Nicolò è felice. Lo stato d’animo è cambiato rispetto a dieci giorni fa, quando la Roma si è radunata e lui era frastornato dalle voci di mercato. In questo caldo mese di luglio la situazione è si è capovolta. In Portogallo la Roma riacquista Zaniolo. È sempre più difficile una sua cessione, si comincia a lavorare al rinnovo fissato a settembre. Lo scenario è cambiato e i motivi sono evidenti. Nicolò era partito con il muso lungo, ha saltato due allenamenti, il secondo solo per un eccessivo carico di lavoro nell’allenamento del giorno prima. Una piccola incomprensione poi chiarita con Mourinho. Quando è cominciato il raduno dava per scontato il trasferimento alla Juventus, ma il club bianconero, che comunque ha avviato la trattativa con la Roma, non è in grado di avvicinarsi alle richieste dei Friedkin. Mourinho è sempre stato molto chiaro con lui e lo è stato ancora di più nei primi giorni di ritiro. Parlando del suo futuro gli ha detto che se dovesse arrivare una proposta che lo faccia felice ma che accontenti anche la Roma potrebbe partire, ma se resta lo vuole carico, pronto ad aiutare la squadra a vincere. Zaniolo si allena con grande impegno ad Albufeira, si è presentato in buone condizioni dopo aver lavorato per quasi tutta l’estate nel centro di Pontremoli, vicino casa sua. Adesso si sente bene fisicamente, lo dimostrerà nelle prossime uscite. E per come si sta delineando lo scenario di mercato si è tolto dalla testa l’idea di dover andare via a tutti i costi. La chiacchierata con Pellegrini di giovedì scorso è stata importante per dargli fiducia. Perchè il capitano gli ha fatto una rivelazione: deve stare sereno perchè se arriverà Dybala, Mourinho li farà giocare tutti insieme: lui, l’argentino Pellegrini e Abraham, magari con il cambio di modulo e il ritorno al 4-2-3-1. Con un potenziale offensivo che sarebbe spaventoso. Zaniolo sarebbe felicissimo di farne parte.