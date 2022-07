Dybala alla Roma, ci sono due ipotesi per il numero di maglia

ROMA - Paulo Dybala ha detto sì alla Roma, presto Mourinho potrà abbracciare la sua Joya. L'attaccante è partito con un volo privato insieme ai Friedkin per il Portogallo dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto triennale. Poi comincerà subito con gli allenamenti in giallorosso e studierà le tattiche dello Special One. La Roma sta decidendo anche i prossimi step, quindi la presentazione nella capitale ma soprattutto il numero di maglia. L'ipotesi più accreditata è dare al giocatore la maglia numero 10. Totti già qualche settimana fa aveva dato il suo ok a consegnarla all'argentino, ritenuto il suo giusto erede per un numero così pesante.