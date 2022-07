Dybala alla Roma come CR7 alla Juve, ma economicamente è un colpo migliore

Torino, 15 luglio 2018: Cristiano Ronaldo , 33 anni, sbarca alla Juve che l'ha acquistato dal Real Madrid pagando 100 milioni di euro, cui aggiungere 15 milioni di commissioni. Al fuoriclasse portoghese spetta un ingaggio netto annuo di 30 milioni di euro, firma un contratto quadriennale, ma, alla fine di agosto 2021, viene ceduto al Manchester United. Il primo settembre 2021, la Juve comunica i termini dell' accordo : "Cessione operata a fronte di un corrispettivo di 15 milioni, pagabile in cinque esercizi che potrà essere incrementato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 8 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazioni genera un impatto negativo sull'esercizio 2020/2021 pari a 14 milioni, per effetto dell'adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Albufeira, 18 luglio 2022: Paulo Dybala , 28 anni, raggiunge il ritiro della Roma insieme con i Friedkin. Scrive stamani il Corriere dello Sport: "Firma un contratto triennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a sei netti l'anno".

La differenza

Nel triennio bianconero, Ronaldo ha segnato 105 gol e ha vinto 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, ma la Juve ha commesso l'errore di non costruire una squadra attorno a lui, ingaggiato per infrangere il tabù della Champions League che resiste dal 1996. Nel settennato juventino, Dybala ha segnato 115 gol e ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, è stato proclamato miglior giocatore del campionato nell'anno di Sarri. ha vissuto in altalena le ultime due stagioni a causa di una serie di vicissitudini (Covid, lunghissima quarantena, infortunio muscolare, ricadute) che tuttavia non gli hanno impedito di segnare 15 gol nelle 39 gare disputate durante l'ultima annata agonistica. Sotto l'aspetto tecnico, l'arrivo di Dybala e la conferma di Zaniolo, cambiano gli equilibri della prossima lotta scudetto, proiettando la Roma molto in alto. Sotto l'b economico, l'ingaggio del campione argentino è un autentico capolavoro, sia per le condizioni nelle quali è maturato sia per l'incremento che certamente genererà a beneficio dell'immagine e del marchio giallorosso anche a livello internazionale dove l'appeal della Joya è fortissimo. Il sito sportbusinessmanagement.it riporta l'analisi dello svizzero Centre International d'étude du sport (CIES) che tiene conto non solo del valore assoluto sul calciomercato, ma anche delle prospettive future del soggetto preso in esame. Dybala, primo calciatore della Serie A che figuri fra i primi dieci, risulta all'ottavo posto e viene accreditato di un valore di 104, 5 milioni di euro. A Pogba, decimo, il secondo campione in graduatoria militante nel nostro massimo campionato viene ascritto un valore di 90, 4 milioni di euro.